Пеллегрини: «Никто в «Сити» не думает о следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал понять, что его подопечные сконцентрированы на нынешнем сезоне и хотят побеждать.

Напомним, что по окончании сезона Пеллегрини будет уволен с поста наставника «горожан», а его место займет Хосеп Гвардиола.

«Любой профессиональный футболист должен всегда иметь мотивацию для достижения результата. Для выигрыша матчей также нужно иметь характер победителя. Это касается и тренеров.

Никто в нашем клубе не размышляет о следующем сезоне. Мы должны думать только о том, что происходит здесь и сейчас. Мы участвуем в Лиге чемпионов, выиграли кубок, а также имеем шансы стать чемпионами Англии, ведь впереди еще восемь матчей», – отметил Пеллегрини.