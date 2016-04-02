Месси подарил дочерям Обамы футболки со своим автографом

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сделал подарок дочерям президента США Барака Обамы – Малии и Саше.

Ранее во время своего визита в Аргентину Обама рассказал журналистам о желании своих дочерей встретиться с Месси, который в те дни находился со своей сборной в Чили, где проходил матч отбора на ЧМ-2018.

Месси подарил Малии и Саше футболки сборной Аргентины с их именами и номером десять, под которым выступает нападающий «Барселоны».