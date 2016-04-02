РФПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» и возглавил турнирную таблицу

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» у себя дома оказался сильнее «Спартака» – 2:0.
Таким образом, донская команда временно возглавила турнирную таблицу чемпионата России.
Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Баштуш, 2; 2:0 – Нобоа, 20.
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Калачев, 57), Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Бухаров, 71), Могилевец, Азмун (Ерохин, 67).
Спартак: Ребров, Комбаров, Гранат, Паршивлюк (Мелкадзе, 72), Макеев (Попов, 37), Боккетти, Ромуло, Глушаков, Зотов (Зуев, 62), Мельгарехо, Промес.
Предупреждения: Могилевец, 54; Бухаров, 79 – Комбаров, 33; Зотов, 59.
Удаление: Комбаров, 80.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).