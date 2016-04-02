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  • РФПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» и возглавил турнирную таблицу

РФПЛ. «Ростов» обыграл «Спартак» и возглавил турнирную таблицу

2 апреля 2016, 21:26
116

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» у себя дома оказался сильнее «Спартака» – 2:0.

Таким образом, донская команда временно возглавила турнирную таблицу чемпионата России.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Баштуш, 2; 2:0 – Нобоа, 20.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Калачев, 57), Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз (Бухаров, 71), Могилевец, Азмун (Ерохин, 67).

Спартак: Ребров, Комбаров, Гранат, Паршивлюк (Мелкадзе, 72), Макеев (Попов, 37), Боккетти, Ромуло, Глушаков, Зотов (Зуев, 62), Мельгарехо, Промес.

Предупреждения: Могилевец, 54; Бухаров, 79 – Комбаров, 33; Зотов, 59.

Удаление: Комбаров, 80.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (116)
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Диктор
1459622213
Ну да-очень похоже на то что Ростов тащили.
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Дон-Батя
1459622793
С ПОБЕДОЙ, РОДНОЙ КЛУБ!!! Удачи, крепкого здоровья и дальнейших успешных выступлений!!! ЛЧ ждет клуб с берегов Великого Дона!!!!
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Диктор
1459622864
Хвала вам болелы Ростова-что вы гордитесь такими очками.Противно если честно-это не футбол-это уже рынок какой то.
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Aztec58
1459622878
Не-е, как и в матче ЦСКА - Спартак можно утверждать, что соперник красно-белых по любому заслужил победу, но факт остаётся фактом, если бы не было сегодняшних ошибок арбитров, то не было бы и поражения Спартака.
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alp
1459626295
Ростов напомнил спартаку кто есть кто в Российском футболе ))
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Диктор
1459626428
Ваш Курбан даже на послематчовую конференцию не пошел-стыдно наверно было за такие вот три очка.
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Диктор
1459627027
Вот интересно-хоть один адекватный болельщик Ростова тут есть???????? Или вы и вправду гордитесь такой победой,неужели вы все футбольное растеряли .Если все так и есть-мне остается только посочувствовать вам.
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Диктор
1459627516
Минуса потихоньку лепят-ой и не нравиться вам ПРАВДА да,болелы Ростова ?????
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westerose
1459627605
Поздравляю Ростов!!! Вся Россия в данный момент болеет за тебя! Вперед, сделай сенсацию -стань чемпионом!
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Диктор
1459657376
И не стыдно вам всем ? Совсем вы не болельщики ФУТБОЛА -два гола два офсайта,хорошо что судья уже не посмел третий засчитать.Мне искренне вас жаль ребят,реально грех радоваться таким трем очкам.А теперь давайте опять в тихую ставьте мне минуса.А самое главное это поведение вашего Курбана-который от стыда даже не пошел на после матчовую конференцию-он все же профи-ему стыдно за такие очки.
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