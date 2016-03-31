Таски: «И Аленичев, и Гвардиола предпочитают упражнения с мячом беговым нагрузкам»

Защитник «Спартака» Сердар Таски, отданный в аренду в «Баварию», рассказал о игровой манере мюнхенцев и сравнил тренерские методы Дмитрия Аленичева и Хосепа Гвардиолы.

«Игра «Баварии» строится на контроле мяча. Почти во всех матчах команда владеет им по 60, 70, 80 процентов игрового времени. Логично, что центральные защитники относительно редко вступают в единоборства. Бывает, что у тебя минут по пятнадцать вообще нет работы. Но один «обрез» – и вот уже соперник несется в контратаку. Если ты в этот момент вдруг потерял концентрацию – пиши пропало.

При том стиле, в котором играет «Бавария», центральные защитники должны быть максимально сосредоточенны. Почти все противники защищаются большими силами и рассчитывают на резкие контрвыпады. Здесь немного другие скорости, потому что на каждой позиции имеется игрок мирового уровня.

В целом же тренировки Аленичева и Гвардиолы схожи – оба предпочитают беговым нагрузкам упражнения с мячом», – сказал Таски.