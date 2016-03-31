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  • Агент Погба: «Ювентус» хочет заработать 100 миллионов, и мы тоже хотим»

Агент Погба: «Ювентус» хочет заработать 100 миллионов, и мы тоже хотим»

31 марта 2016, 19:35
2

Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Мино Райола рассказал о будущем футболиста.

«За последний год ничего не поменялось: у нас с «Ювентусом» есть полное взаимопонимание.

«Ювентус» хочет заработать 100 миллионов евро? Мы тоже хотим, и Погба останется в том случае, если не появится какой-то интересный альтернативный проект.

Если этого не произойдет, мы готовы продлить договор с «Ювентусом», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Манчестер Сити».

Источник: talkSPORT
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль
Комментарии (2)
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roman230582
1459447778
Грамотно разводят мешков
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de bruyne
1459461070
За такую сумму лучше суареса или ливондоса рвут все подряд а не этот клоун
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