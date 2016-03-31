Агент Погба: «Ювентус» хочет заработать 100 миллионов, и мы тоже хотим»

Агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба Мино Райола рассказал о будущем футболиста.

«За последний год ничего не поменялось: у нас с «Ювентусом» есть полное взаимопонимание.

«Ювентус» хочет заработать 100 миллионов евро? Мы тоже хотим, и Погба останется в том случае, если не появится какой-то интересный альтернативный проект.

Если этого не произойдет, мы готовы продлить договор с «Ювентусом», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован «Манчестер Сити».