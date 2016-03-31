«Валенсия» готова предоставить Моуринью 100 миллионов на трансферы и зарплату в 15 миллионов

«Валенсия» намерена пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью вместо уволенного в среду Гари Невилла.

Сообщается, что руководство испанского клуба общалось с представителями португальского специалиста на тему работы в «Валенсии». По информации источника, владелец «Валенсии» Питер Лим, чьим близким советником является агент Моуринью Жорже Мендеш, готов предложить бывшему наставнику «Челси» 100 миллионов фунтов на летние трансферы, а также зарплату в размере 15 миллионов в год.

Напомним, что будущее Моуринью связывали с «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы пока не сделали никакого конкретного предложения.