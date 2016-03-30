Газзаев: «Уровень российского футбола явно ниже, чем мы себя убеждаем»

Бывший главный тренер сборной России, ныне футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своими мыслями после поражения национальной команды от Франции (2:4).

«На фоне команд такого уровня мы смотримся откровенно слабо, потому что Франция – это не Литва. Уровень нашего футбола явно ниже, чем мы себя убеждаем. Постоянные призывы и популистские заявления ни к чему не приведут, пока мы не реорганизуем и не реформируем российский футбол. Бесконечно можно говорить о том, что наша команда выглядела достойно с Францией, а наши клубы достойно сыграли в Лиге чемпионов. Только возникает вопрос: а что такое «достойно»? Поэтому учитывая, что домашний чемпионат мира не за горами, нужно уже принимать крайние меры.

Если делать выводы по матчам с соперниками уровня Литвы — это одно. Но если мы хотим равняться на Францию, Германию, Испанию и другие ведущие футбольные державы, то необходимо внести серьезные изменения в футбольное хозяйство.

Пора внедрять программу реорганизации и реформирования футбола в стране на всех уровнях, чтобы была перспектива. Но мы этого сегодня не видим. Отсюда и проблемы с молодым поколением. Вчера в составе сборной Франции были 19-летние игроки, которые способны уже сейчас делать результат.

Мы не должны чувствовать себя героями после победы над Литвой. Нужно понимать, какой у нас уровень притязаний. А если постоянно говорить, что все в порядке, то результата не будет. В этом отношении у нашего футбола очень большие проблемы. Особенно если учесть, что скоро Евро», – отметил Газзаев.