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  • Юран: «Со сборной надо что-то делать, иначе на Евро-2016 можем оказаться мальчиками для битья»

Юран: «Со сборной надо что-то делать, иначе на Евро-2016 можем оказаться мальчиками для битья»

30 марта 2016, 16:44
7

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран рассказал о том, какие впечатления у него остались от игры национальной команды в товарищеском матче против Франции (2:4).

– После первого тайма не подумалось: что нам вообще делать на Eвро?

– Конечно, перед матчем понимал, что будет нелегко. Все-таки в соперниках Франция, которая к тому же играет дома. Но никак не ожидал, что настолько слабо будем выглядеть в первом тайме. Слишком робко. Знаете, это как в футбольной академии юноши играют против выпускного класса… Может быть, сказались и кадровые проблемы – встречу пропускал Денисов, в запасе остался Игнашевич. Но все-таки разница была видна невооруженным взглядом. Что ж, зато тренерский штаб получил пищу для размышлений. Надо что-то делать! Времени до Eвро осталось слишком мало. Иначе можем оказаться на чемпионате Европы мальчиками для битья.

– Широков после матча сказал: во втором тайме показали, что с французами можно играть на равных. Согласны?

– Ну-ну… А чего же в первом тайме не играли так, как во втором? Немного странно это слышать. Да, прибавили, забили два хороших гола. Но Франция то уже играла по счету! Не забывайте, что накануне «трехцветные» провели тяжелый товарищеский матч с Голландией. Это вам, извините за банальность, не Литва. Так что Роману, наверное, надо быть чуть скромнее. Помню, когда мы обыгрывали Францию таких вещей старались не говорить.

– Не ошибись так Лодыгин, было ощущение, что можем счет сравнять?

– Нет. Чувствовал, что Франция еще добавит. Хозяева играли не в полную силу – где-то 30 процентов оставляли в резерве. Так что вничью верилось очень слабо. А тут еще эта ошибка Лодыгина…

– Вратарь «Зенита» закрыл себе дорогу во Францию?

– Это же не первый ляп Лодыгина. Он и в клубе, бывает, довольно грубо ошибается. В общем, считаю, у нас есть вратари посильнее. Рыжиков, Ребров. Или зачем тогда давать российский паспорт Гильерме?

– С критикой понятно. А что понравилось? Второй гол нашей команды получился на загляденье?

– Поймите, я не специально злорадствую. Говорю то, что вижу. Тревожит то, что осталось мало времени до чемпионата Европы. Если говорить про позитивные моменты, понравилось, что после перерыва ребята играли смело, бились за результат. Забили два хороших гола – молодцы. Но Франция оказалась нам не по зубам… А впереди Англия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат Европы Россия Франция Россия Юран Сергей
Комментарии (7)
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AndresLoko
1459347234
все по делу Юран говорит..ни добавить ни убавить..
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Garrincha58
1459348140
СПОХВАТИЛИСЬ БЛИН а то не знали какой уровень нашего футбола почему то нам болельщикам все видно а тем кто занимается футболом нет ВОТ ВОПРОС а почему так все у нас через жо-пу
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карасевщинa
1459350176
ну если уж укрепляться то и вратарей посильнее рыжикова и реброва(великий спартак) тоже надо брать а именно крицюка ну и гильку на замену, вообще чем больше людей из не столичных клубов тем лучше, благо и по качеству тоже есть
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Aztec58
1459353702
Делать надо не со сборной, ага, делать надо с ситуацией в отечественном футболе. Пока рулят те, кто хочет заполонить поля футбольными гастарбайтерами толку не будет. Лимит надо ужесточать, не больше трёх легов в команде.
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alp
1459362298
поздно пить боржоми когда почки отказали
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Diesel133
1459376883
чья б корова мычала, господин Юран.
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