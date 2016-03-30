Юран: «Со сборной надо что-то делать, иначе на Евро-2016 можем оказаться мальчиками для битья»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран рассказал о том, какие впечатления у него остались от игры национальной команды в товарищеском матче против Франции (2:4).

– После первого тайма не подумалось: что нам вообще делать на Eвро?

– Конечно, перед матчем понимал, что будет нелегко. Все-таки в соперниках Франция, которая к тому же играет дома. Но никак не ожидал, что настолько слабо будем выглядеть в первом тайме. Слишком робко. Знаете, это как в футбольной академии юноши играют против выпускного класса… Может быть, сказались и кадровые проблемы – встречу пропускал Денисов, в запасе остался Игнашевич. Но все-таки разница была видна невооруженным взглядом. Что ж, зато тренерский штаб получил пищу для размышлений. Надо что-то делать! Времени до Eвро осталось слишком мало. Иначе можем оказаться на чемпионате Европы мальчиками для битья.

– Широков после матча сказал: во втором тайме показали, что с французами можно играть на равных. Согласны?

– Ну-ну… А чего же в первом тайме не играли так, как во втором? Немного странно это слышать. Да, прибавили, забили два хороших гола. Но Франция то уже играла по счету! Не забывайте, что накануне «трехцветные» провели тяжелый товарищеский матч с Голландией. Это вам, извините за банальность, не Литва. Так что Роману, наверное, надо быть чуть скромнее. Помню, когда мы обыгрывали Францию таких вещей старались не говорить.

– Не ошибись так Лодыгин, было ощущение, что можем счет сравнять?

– Нет. Чувствовал, что Франция еще добавит. Хозяева играли не в полную силу – где-то 30 процентов оставляли в резерве. Так что вничью верилось очень слабо. А тут еще эта ошибка Лодыгина…

– Вратарь «Зенита» закрыл себе дорогу во Францию?

– Это же не первый ляп Лодыгина. Он и в клубе, бывает, довольно грубо ошибается. В общем, считаю, у нас есть вратари посильнее. Рыжиков, Ребров. Или зачем тогда давать российский паспорт Гильерме?

– С критикой понятно. А что понравилось? Второй гол нашей команды получился на загляденье?

– Поймите, я не специально злорадствую. Говорю то, что вижу. Тревожит то, что осталось мало времени до чемпионата Европы. Если говорить про позитивные моменты, понравилось, что после перерыва ребята играли смело, бились за результат. Забили два хороших гола – молодцы. Но Франция оказалась нам не по зубам… А впереди Англия.