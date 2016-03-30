Дешам: «Россия удивила настроем на второй тайм»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру сборной России во вчерашнем товарищеском матче против его команды. Напомним, что французы оказались сильнее – 4:2.

«Два пропущенных мяча – это не проблема. Это на самом деле хорошо, ведь нам есть к чему стремиться, что улучшать. В этом есть заслуга сборной России. Это команда, которая является участником Евро, и которая имеет полное право создавать нам трудности.

В целом мы неплохо оборонялись. Когда сборная России забила второй мяч, она провела отличную атаку.

Российская команда играла не слишком опасно в первом тайме, но активизировалась во втором. Своим настроем она нас удивила», — сказал Дешам.

Напомним, что оба гола россияне забили во второй половине встречи.