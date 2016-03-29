Вопрос об участии Денисова в игре с «Краснодаром» решится в воскресенье

Пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев рассказал, как чувствует себя хавбек Игорь Денисов, который был вынужден покинуть лагерь сборной России накануне товарищеского поединка с Францией из-за гриппа.

«Денисов прилетел в Москву. У него обнаружили грипп. Он лечится. В течение недели будем следить за состоянием футболиста. В воскресенье решится, сыграет ли Денисов с «Краснодаром», – сказал Алексеев.

Напомним, встреча 22-го тура РФПЛ «Динамо» – «Краснодар» пройдет четвертого апреля в Химках.