Широков: «Такие меры безопасности нас не особо тревожат»

Полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от пребывания во Франции, где перед товарищеским матчем между национальными командами предприняты усиленные меры безопасности.

«Отель хороший. Меры безопасности нас не особо тревожат. Мы в своем кругу, нам никто не мешает», – заявил Широков.

Напомним, отель, где расположилась сборная России, находится под усиленной охраной вооруженных полицейских. Завтра на «Стад де Франс» за порядком будут следить снайперы и элитные подразделения французской полиции.