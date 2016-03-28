Гамшик: «Зидан не звонил мне»

28-летний словацкий полузащитник «Наполи» Марек Гамшик заявил, что не вел и не ведет переговоров о своем переходе в «Реалом».

«Мой переход в «Реал"? Сейчас у меня есть действующий контракт с «Наполи». И я не могу думать об уходе. Зинедин Зидан не звонил мне, да и не так много людей знают мой номер телефона.

Это обычные слухи, я не получал каких-либо предложений», – приводит слова Гамшика CalcioNapoli24.

Напомним, что ранее появилась информация о желании «Наполи» продлить контракт с Гамшиком до 2020 года. За «Наполи» он выступает с 2007 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за неаполитанцев в Серии А 30 матчей, в которых забил пять голов.