Семин: «Зачем натурализовывать средних игроков, если не можем позволить себе натурализовать хороших?»

Экс-наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Семин считает, что для выступления в национальной команде стоит натурализовывать только игроков хорошего уровня..

«Мое отношение к натурализованным футболистам? Если это частный случай, то, наверное, я оцениваю как положительный момент. Но я вам задам вопрос: можем ли мы натурализовать Месси, Роналду или игрока их уровня? Не можем. Получается, что мы сами себе противоречим. В лиге мы уменьшаем количество иностранцев в футбольных клубах, а в национальной сборной – увеличиваем. Я считаю, что это неправильно.

Я хотел бы смотреть на тех футболистов, которые родились в России. Которые играли во дворе, потом прошли детско-юношескую школу, а затем пришли в национальную сборную. Это более правильный путь. Но в этот путь надо вкладывать деньги, чтобы работали школы, чтобы в них были хорошие тренеры. Вот у нас сейчас нет защитников. Где их взять? Воспитывать. Я все-таки за то, чтобы играли свои игроки. Хороших игроков натурализовать мы не сможем, а средних – зачем нужно?», – сказал Семин.