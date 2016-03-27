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  • Семин: «Зачем натурализовывать средних игроков, если не можем позволить себе натурализовать хороших?»

Семин: «Зачем натурализовывать средних игроков, если не можем позволить себе натурализовать хороших?»

27 марта 2016, 19:16
7

Экс-наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Семин считает, что для выступления в национальной команде стоит натурализовывать только игроков хорошего уровня..

«Мое отношение к натурализованным футболистам? Если это частный случай, то, наверное, я оцениваю как положительный момент. Но я вам задам вопрос: можем ли мы натурализовать Месси, Роналду или игрока их уровня? Не можем. Получается, что мы сами себе противоречим. В лиге мы уменьшаем количество иностранцев в футбольных клубах, а в национальной сборной – увеличиваем. Я считаю, что это неправильно.

Я хотел бы смотреть на тех футболистов, которые родились в России. Которые играли во дворе, потом прошли детско-юношескую школу, а затем пришли в национальную сборную. Это более правильный путь. Но в этот путь надо вкладывать деньги, чтобы работали школы, чтобы в них были хорошие тренеры. Вот у нас сейчас нет защитников. Где их взять? Воспитывать. Я все-таки за то, чтобы играли свои игроки. Хороших игроков натурализовать мы не сможем, а средних зачем нужно?», – сказал Семин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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Alek7183
1459100106
Правильная мысль, но кое кому видимо так легче.
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sobaka120982
1459102844
Какой же сёмин глуууупый......... Если игрок топ уровня как Месси то он будет всегда в составе своей национальной сборной,вот по этому принципу у нас могут только быть средние натурализованые игроки.
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El_Chori
1459103447
В принципе согласен. Но возможно этот прецедент когда-нибудь даст свои плоды.
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андрей андреев
1459110404
Необязательно Месси и Рональдо.Можно Озила,Мюллера,Швайне,Лама и Ноера.Хотя Ноера не надо,у нас Игорёк есть...
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APchelov
1459154649
У нас в рфпл нет ни одного достойного для сборной натурала. Ни одного
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