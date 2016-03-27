Лавров: «Натурализация Гилерме – это не тенденция, а единичный случай»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о натурализации игроков для сборной России. Напомним, в товарищеском матче между россиянами и командой Литвы дебютировал бразильский голкипер Гилерме.

«Это разовое решение, я бы только из этого исходил. Так же, как в бизнесе берут иностранных менеджеров, когда не хватает своих. Спорт – это, наверное, чуть-чуть другое. Тренеров-иностранцев много в самых разных видах спорта, в том числе и не только в футболе. Я бы предпочел, сохраняя и используя эту возможность на основе российского закона о том, как гражданство предоставляется, рассчитывать все-таки больше на свои силы, на своих футболистов, которые должны с юности овладевать мастерством.

Я думаю, это не тенденция, это единичный случай, и, наверное, это правильно. Все-таки самое главное – делать все необходимое, чтобы спорт, включая футбол, корнями прочно прорастал в нашу почву. Как и в любой другой сфере жизни, где требуется иностранный специалист», – сказал Лавров.