Газзаев: «Франция – реальный претендент на победу в Евро-2016»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев накануне товарищеского матча между российской сборной и командой Франции поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

«Более серьезные выводы можно будет делать после матча с национальной командой Франции, которая является серьезным соперником. Там мы увидим наши сильные и слабые стороны. По игре с французами главный тренер сможет объективно оценить способности и возможности своей команды. Считаю, что сборная Франции является одним из реальных претендентов на победу в Евро-2016», – отметил Газзаев.