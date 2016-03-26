Товарищеский матч. Сборная России разгромила команду Литвы

В товарищеском матче сборная России оказалась сильнее Литвы – 3:0. Счет в этой встрече открыл Федор Смолов, отличившийся в конце первого тайма, автором второго гола стал Александр Головин, третий точный удар в игре нанес Денис Глушаков.

Товарищеский матч

Россия – Литва – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 41; 2:0 – Головин, 61; 3:0 – Глушаков, 72.

Россия: Крицюк (Гилерме, 46), Смольников, А. Березуцкий (Юсупов, 46), Игнашевич, Комбаров, Глушаков, Тарасов, Самедов (Ионов, 46), Иванов (Максимов, 69), Мамаев (Головин, 46), Смолов (Кержаков, 46).

Литва: Черняускас, Микуцкис, Климавичус, Чеснаускис (Бенета, 60), Андриюшкевичус (Вайткунас, 46), Вербицкас, Зулпа, Сливка (Куклис, 86), Черных (Лукша, 80), Миколюнас, Спалвис (Матулевичюс, 60).

Предупреждения: Сливка, 29; Юсупов; Вербицкас, 70.

Судья: Даниэле Орсато.