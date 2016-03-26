Луческу: «Жертвовать турнирами? «Шахтер» может достойно выступать везде»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что его подопечные способны бороться за победу в каждом из турниров в нынешнем сезоне. Напомним, донецкая команда продолжает борьбу в УПЛ, Кубке Украины и Лиге Европы.

«Мы футбольная команда с профессиональными игроками высокого уровня. Они получают за свою профессиональную деятельность хорошие деньги. Уверен, они могут достойно выступать во всех трех турнирах. Только многое будет зависеть от того, как они будут мобилизованы в каждом из последующих матчей. Мы не сделали этого в игре с «Днепром» и поставили под вопрос чемпионат», – сказал Луческу.