Кроос: «У Англии очень сильная сборная»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос оценил силу сборной Англии, с которой его команде предстоит сыграть сегодня, 26 марта.

«У Англии очень сильная сборная, у них хорошие шансы выиграть Евро-2016. Если оценивать их состав, то мы видим сразу несколько отличных футболистов. Команда знает, что делать на поле, и располагает скоростными игроками.

Пусть нас ждет просто товарищеский матч, но мы все равно будем играть на победу. Такие игры дают возможность тренерам лучше изучить возможности команды», — сказал немец.

Начало матча в 22:45.