Кобелев: «Вся заслуга в прорыве Смолова принадлежит только ему»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что причиной хорошей игры нападающего «Краснодара» Федора Смолова является он сам и его отношение к футболу. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за «быков» в РФПЛ 21 матч и забил семь голов.

«Меня не было в «Динамо» в то время, когда он начинал там играть. Я и раньше говорил, что у талантливого футболиста, каким и является Смолов, когда-то наступает момент, когда он начинает оправдывать те авансы, которые ему выдавали. Вся заслуга в этом прорыве принадлежит только Смолову. Видно, что он повзрослел. Он понял, что футбол – это его жизнь. Не так много времени футболисту вообще отведено, поэтому нельзя терять ни секунды», – сказал Кобелев.