Газзаев: «Независимо от выступления сборной на Евро, наш чемпионат нужно реорганизовать»

Бывший главный тренер сборной России, ныне футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своим мнением о состоянии футбола в стране.

«О состоянии футбола в стране можно судить по выступлению сборной на чемпионатах Европы и мира, по выступлению наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Есть успехи – уровень футбола хороший. А если нет…

Но бросаться в крайности не нужно. России нужны не локальные успехи, а система. Качественная система развития – причем как профессионального, так и детско-юношеского футбола. Как в столице, так и в регионах. Независимо от выступления на Евро, нужно реорганизовать наш чемпионат. Популяризировать футбол и среди населения на любительском уровне. Думать о здоровье нации. В этом смысле прекрасно, что у нас появился телеканал «Матч ТВ». И что есть дворовые турниры.

Нужен ли дворовый футбол? Практически все мое поколение вышло именно из такого футбола. В последующие десятилетия таких случаев становилось меньше. Однако вот совпадение – чем меньше футболистов выходило со двора, тем заметнее снижались результаты… В какой-то момент дворовый футбол в России стал исчезать, затухать. Сейчас возвращается – правда, превращаясь из неорганизованного в организованный», – отметил Газзаев.