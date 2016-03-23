Матч Бельгия – Португалия может быть отменен из-за угрозы теракта

Товарищеская встреча сборных Бельгии и Португалии, которая запланирована на 29 марта, может не состояться, сообщает DH.

Напомним, что вчера в Брюсселе прогремело несколько взрывов в аэропорту и метро, в результате чего погибло 34 человека, а более 200 получили ранения. Матч должен проходить именно в этом городе, однако местные правоохранители опасаются того, что террористы могут готовить очередные атаки.

Напомним, что бельгийская команда отменила две тренировки, запланированные на вчера и сегодня.