Кержаков: «Дай бог, удастся восстановиться от травмы и сыграть в матчах сборной»

Нападающий сборной России Александр Кержаков выразил надежду на то, что сможет принять участие в товарищеских матчах национальной команды.

«Врач сборной Эдуард Безуглов прокомментировал уже информацию о моей травме, ему стоит доверять, а мне добавить нечего.

Дай бог, удастся восстановиться и сыграть. Со Слуцким пока не общались и ничего не обсуждали», – сказал Кержаков.

Напомним ранее Безуглов допустил, что футболист может успеть восстановиться к ближайшим играм сборной.