Читатели «Бомбардира»: «Лестер» выиграет АПЛ

«Лестер Сити» и «Ростов» продолжают поражать футбольную общественность успешным выступлением в своих национальных первенствах, заставляя все больше и больше людей поверить в их итоговый успех и чемпионство.

«Бомбардир» провел голосование среди своих читателей, по итогам которого выяснилось, что выиграть свой чемпионат окажется под силу только «Лестеру». Именно за такой вариант отдали свой голос 63 процента посетителей портала.

Вторым по популярности стало мнение, что ни подопечные Клаудио Раньери, ни дружина Курбана Бердыева не смогут выиграть свое национальное первенство.