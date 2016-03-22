Карпин: «Для нас каждый матч – финал»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал об удачах своей команды в этом году.

– Не спешил бы со скоропалительными выводами, но результаты в актив занес бы. В этом году пока идем без поражений, причем с «Томью» и «Газовиком» – командами, лидирующими в ФНЛ, взяли четыре очка. Нам нужно было посмотреть, как команда возобновит сезон, адаптируется к моим требованиям, как сыграются ребята. Пока какой-никакой результат имеется. Но не очень устраивает положение в турнирной таблице.

– Не боитесь, что успехи могут расслабить футболистов?

– Опасения всегда есть, но надеюсь, что этого не произойдет. Победили «Газовик» – хорошо, но не выиграли у «Томи» и «Сибири». Таблица обязывает всех быть собранными. Для нас каждый новый матч – финал.