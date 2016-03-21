Пресс-атташе «Уфы»: «В Донецке Зинченко платили сущие копейки»

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал о том, как к полузащитнику команды Александру Зинченко относились в донецком «Шахтере».

«В Донецке ему платили сущие копейки. Зинченко получал, как тракторист из сельской местности. В первенстве Москвы любители зарабатывали больше, чем он. Думаю, сейчас из всех 19-летних игроков, выходящих на поле в Премьер-лиге, за исключением нашего же Безденежных, у него самая скромная зарплата.

В «Уфе» вообще одни из самых низких зарплат в Премьер-лиге. Хотя мы гордимся: начиная со второго дивизиона у нас ни разу не случалось задержек. Каждый футболист знает, когда аванс, расчет и премиальные. Всем одновременно приходят смс с уведомлением», – отметил Тыртышный.

Напомним, что хавбек получил вызов в сборную Украины U20.