Кейн стал пятым английским футболистом, забившим 20 голов в АПЛ в двух сезонах кряду

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, дважды поразивший ворота «Борнмута» во встрече 31-го тура АПЛ, забил свои 20-й и 21-голы в сезоне.

Таким образом, нападающий «шпор» стал пятым английским футболистом в истории Премьер-лиги, который смог 20 и более раз огорчить соперников на протяжении двух сезонов кряду. Напомним, что в прошлом розыгрыше АПЛ он забил 21 мяч в 34-х поединках.

Также в число игроков, которым покорилось это достижение, входят Энди Коул, Лес Фердинанд, Робби Фаулер и Алан Ширер.