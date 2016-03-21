Примера. «Реал» разгромил «Севилью»

В матче 30-го тура Примеры «Реал» на своем поле не оставил никаких шансов «Севилье», четырежды поразив ворота гостей. По разу отметились Бензема, Роналду, Бэйл и Хесе. Таким образом, «сливочные» сократили отставание от идущего на втором месте «Атлетико» до одного очка.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Реал (Мадрид) – Севилья (Севилья) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 6; 2:0 – Роналду, 64; 3:0 – Бэйл, 66; 4:0 – Хесе, 86.

Нереализованные пенальти: Гамейро, 27 – Роналду, 58.

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