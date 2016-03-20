РФПЛ. «Крылья Советов» уступили «Зениту»

В матче 21-го тура РФПЛ «Зенит» со счетом 2:0 нанес поражение «Крыльям Советов». Голы в составе победителей оформили Артем Дзюба и Халк с пенальти.

Отметим, что встреча прошла не на домашней арене самарского клуба, а в Саранске на стадионе «Старт».

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 20; 0:2 – Халк, 26 (с пенальти).

Крылья Советов: Лория, Ятченко (Родич, 78), Надсон, Бурлак, Таранов, Цаллагов, Бато (Бруно, 59), Молло, Померко, Габулов, Яхович (Корниленко, 75)

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Нету, Смольников, Жирков, Маурисио (Хави Гарсия, 83), Шатов (Кришито, 89), Данни, Витсель, Халк (Кокорин, 81), Дзюба.

Предупреждение: Яхович, 33.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

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