Энрике: «Мы надеялись на более легкого соперника в ЛЧ, но встреча с испанской командой неизбежна»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, каталонцы на этой стадии сыграют с «Атлетико».

«Если доходишь до четвертьфинала Лиги чемпионов, то придется играть с такими сложными соперниками, как «Атлетико».

Никто не хочет играть против клуба из своей страны, но я считаю, что для нас это все равно было неизбежно, ведь хороших испанских команд очень много.

Конечно, мы надеялись на более легкого соперника в Лиге чемпионов, но для победы в турнире нужно обыгрывать всех. Значение имеет только попадание в финал», – сказал Энрике.