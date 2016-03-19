Хохлов: «Турнирное положение обязывает «Динамо» набирать очки»

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:0), благодаря которой москвичи поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Было видно, что команда вышла играть на победу. С настроем проблем не наблюдалось. Турнирное положение обязывает набирать очки.

– Не считаете, что «Уфа» наиграла на ничью?

– Нет. Второй тайм? Сложно оценивать, так как погодные условия не позволяли толком играть в футбол. Явных моментов у хозяев не было.

– То есть победа закономерна?

– Думаю, да.