«Уфа» – «Динамо». Онлайн-трансляция

Обе команды неожиданно ведут борьбу за выживание, поэтому матч получится упорным. За «Уфу» говорит преимущество домашнего поля, за «Динамо» – желание и чуть более высокий класс футболистов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!