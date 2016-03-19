Раньери: «Нам нужно турбо-ускорение»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о планах на оставшуюся часть сезона.

«Если мы наберем 79 очков, то я буду счастлив, потому что я говорил, что нам нужно 39 баллов в первой части сезона и 40 – во второй. Но если нам удастся что-то большее, то я буду еще счастливее.

Думаю, нам понадобится больше очков. Нам нужны турбо-ускорение и рывок. Мы не фавориты, есть и другие. «Тоттенхэм» – очень, очень сильная команда. «Арсенал» выбыл из Лиги чемпионов, и они теперь свободны.

Позади нас идут команды, способные выиграть все восемь оставшихся матчей и набрать 24 очка», – сказал Раньери.