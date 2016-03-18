Бердыев: «Сказался матч с ЦСКА, но одно очко на выезде – неплохой результат»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 21-го тура РФПЛ против«Амкара» (0:0).

«Сказался прошедший матч с ЦСКА, после которого ребята были эмоционально выхолощены. Но надо и отдать должное «Амкару»: команда достаточно квалифицированно проводит отрезок после возобновления сезона и выглядит мощно, особенно в домашних матчах.

Безусловно, есть удовлетворение от результата. Очко на выезде – достаточно неплохой результат», – сказал Бердыев после игры.