Семин: «Дзюба лучше пусть в футбол играет, а не Бердыева обсуждает»

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о слишком оборонительной тактике «Ростова».

– Дзюбе лучше бы своим непосредственным делом заниматься: голы забивать, передачи раздавать, в защите отрабатывать. А уж работу тренеров должны оценивать болельщики и специалисты.

– С точки зрения специалиста, игру «Ростова» во встрече с ЦСКА можно назвать идеально организованной?

– У Бердыева есть своя философия футбола, которую мы уже видели в «Рубине». Он очень хорошо выстраивает оборону. При этом бердыевские команды могут сыграть и в три защитника, и в четыре, и в пять.

Стоит отметить, что в «Ростов» Бердыев пригласил многих игроков, с которыми работал в «Рубине». Он знает их возможности и строит игру так, чтобы каждый футболист действовал с максимальным кпд. Да и оборонительным футбол в исполнении «Ростова» назвать нельзя. Разве мало они забивают?

Против ЦСКА ростовчане провели блестящий матч. В плане тактики близко к идеалу. Да и в индивидуальном плане игроки обороны «Ростова» сейчас одни из лучших в лиге.

– Почему же никого из них не вызывают в сборную?

– Все впереди. Нельзя присылать вызов в национальную команду после одного-двух удачных матчей. Не сомневаюсь, что по ходу сезона игроки «Ростова» докажут Слуцкому: на них нужно обратить внимание.

Для этого нужно просто стабильно играть на хорошем уровне.