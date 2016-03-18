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  • Семин: «Дзюба лучше пусть в футбол играет, а не Бердыева обсуждает»

Семин: «Дзюба лучше пусть в футбол играет, а не Бердыева обсуждает»

18 марта 2016, 14:06
12

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о слишком оборонительной тактике «Ростова».

– Дзюбе лучше бы своим непосредственным делом заниматься: голы забивать, передачи раздавать, в защите отрабатывать. А уж работу тренеров должны оценивать болельщики и специалисты.

– С точки зрения специалиста, игру «Ростова» во встрече с ЦСКА можно назвать идеально организованной?

– У Бердыева есть своя философия футбола, которую мы уже видели в «Рубине». Он очень хорошо выстраивает оборону. При этом бердыевские команды могут сыграть и в три защитника, и в четыре, и в пять.

Стоит отметить, что в «Ростов» Бердыев пригласил многих игроков, с которыми работал в «Рубине». Он знает их возможности и строит игру так, чтобы каждый футболист действовал с максимальным кпд. Да и оборонительным футбол в исполнении «Ростова» назвать нельзя. Разве мало они забивают?

Против ЦСКА ростовчане провели блестящий матч. В плане тактики близко к идеалу. Да и в индивидуальном плане игроки обороны «Ростова» сейчас одни из лучших в лиге.

– Почему же никого из них не вызывают в сборную?

– Все впереди. Нельзя присылать вызов в национальную команду после одного-двух удачных матчей. Не сомневаюсь, что по ходу сезона игроки «Ростова» докажут Слуцкому: на них нужно обратить внимание.

Для этого нужно просто стабильно играть на хорошем уровне.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Ростов Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (12)
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ФК Зенит всея Руси
1458300057
На самом деле, Дзюба разковорчив не по статусу. Я всегда говорил, что не существует настолько высокого уровня футбольного мастерства, который перекрыл бы проблемы от спартаковского воспитания. Никаких спартачей никогда брать нам не следует. - Если Дзюбу захотят купить - имеет смысл прадавать с любой скидкой.
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mig28
1458300267
Нынешнее поколение игроков слишком много умничают! Раньше никто против слов тренера не шёл, да и "сор из избы никто не выносил"
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Федорыч-НН
1458300664
Умных к умным, а Дзюбу в "Зенит"
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narkozanos
1458305020
Почему все к Дзюбе пристали?или он типа один высказывается?
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REDWHITE_
1458307080
Жестко он Бревнище опустил))))))
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