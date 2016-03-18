Президент «Енисея»: «Для выхода в Премьер-лигу нам не хватает миллиарда»

Президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что красноярским футболистам пока рано думать о повышении в классе.

«Признаюсь, что меня болельщики команды в соцсетях критикуют. Говорят, что я торможу выход «Енисея» в Премьер-лигу. Но я ведь понимаю: сейчас у нас расходы на команду около 180 миллионов. А если вы хотите Премьер-лигу, то к этой сумме нужно добавлять миллиард. И я как депутат не хочу, чтобы эта сумма стала нагрузкой на бюджет. Очередь из спонсоров к нам не стоит», — приводит слова Кардашова sibnovosti.ru.