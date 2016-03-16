Дзагоев: «Мне лично матчи с «Зенитом» интереснее, чем со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил недавнюю победу своей команды в дерби со «Спартаком» (1:0) в 19 туре российской Премьер-лиги, а также заявил, что игры с «Зенитом» для него представляют больший интерес.

«Матчи со «Спартаком» — №1 среди московских дерби. Всегда полный стадион, антураж, накал борьбы. Но мне лично матчи с «Зенитом» интереснее.

Что касается недавнего дерби, то мы не показали топ-игры – в том числе из-за качества поля. И все равно ничего не позволили сделать «Спартаку». Его слабая игра – наша заслуга. Если честно, игра «Спартака» удивила. Чувствовалась какая-то боязливость. В первом круге они намного лучше выглядели», - отметил Дзагоев.