Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзагоев: «Мне лично матчи с «Зенитом» интереснее, чем со «Спартаком»

Дзагоев: «Мне лично матчи с «Зенитом» интереснее, чем со «Спартаком»

16 марта 2016, 14:24
14

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил недавнюю победу своей команды в дерби со «Спартаком» (1:0) в 19 туре российской Премьер-лиги, а также заявил, что игры с «Зенитом» для него представляют больший интерес.

«Матчи со «Спартаком» — №1 среди московских дерби. Всегда полный стадион, антураж, накал борьбы. Но мне лично матчи с «Зенитом» интереснее.

Что касается недавнего дерби, то мы не показали топ-игры – в том числе из-за качества поля. И все равно ничего не позволили сделать «Спартаку». Его слабая игра – наша заслуга. Если честно, игра «Спартака» удивила. Чувствовалась какая-то боязливость. В первом круге они намного лучше выглядели», - отметил Дзагоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Дзагоев Алан
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1458127748
лучше в следующем году своей "топ-игрой" опять Россию не выставьте на посмешище в ЛЧ, олень
Ответить
REDWHITE_
1458128111
смешно узбека слушать)))))
Ответить
Nerlinger
1458129152
продувать 3ениту интересней, чем выигрывать у спартака
Ответить
narkozanos
1458132923
Ахаахаха,да мясо никто в серьёз не ставит давным-давно))это проблемы внутренние у клуба,сломали просто игру)
Ответить
sold93
1458138107
подлиз засчитан
Ответить
Inks
1458139358
Ещё бы, спартачок нынче не айс. Имя только осталось
Ответить
Зарема лис
1458144986
Ну да что тут интересного,то Спартак трахает цска,то цска!А вот Ростов трахает Цска и всё
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1458150784
Третий сезон Спартак не может пробиться в еврокубки, подняться выше шестого места, к которому будто приклеен. Не только для Дзагоева, не только для ЦСКА игры против Спартака становятся скучными и заметных эмоций не вызывают. Действительно, как сами спартачи внизу единогласно объявили, интереснее сыграть против Ростова, Краснодара, да хоть Терека - чем против вялого, квёлого, бестолкового Спартака.
Ответить
ГенГриг
1458213095
А как по мне ты мне вообще не интересен....
Ответить
fanatcska94
1458217149
а у мяса то бомбит) ну а что, правду говорит Алан. Нет ничего удивительного в том, что с топ клубом ему играть интереснее, чем с середняком РФПЛ.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
2
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
3
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
2
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
111
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+