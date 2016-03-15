Гвардиола: «Я знаю, что произойдет, если мы не выиграем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» признался, что не боится потерпеть неудачу в этом турнире. В первой встрече команды разошлись миром – 2:2.

«Я знаю, что будет, если мы не выиграем турнир. Я приму давление и свою роль в этом. Я никогда не боялся матчей Лиги чемпионов. Если мы выиграем, то будем счастливы. Если нет – подумаем о том, как мы можем улучшить свою игру. Так работают большие клубы», – приводит слова Гвардиолы Deutsche Welle.

Кроме того, наставник прокомментировал состояние Арьена Роббена, который болеет простудой.

«Я не знаю, сыграет ли он. Надеюсь, что да, но прямо сейчас не знаю».

Матч «Бавария» – «Ювентус» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45.