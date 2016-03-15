Симеоне: «Мы намерены сыграть по схеме 4-3-3»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, в каком состоянии мадридцы подходят к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ.

«Команда находится в приличном состоянии. Последние матчи мы провели хорошо и надеемся, что так же будет и во вторник. Верю, что Гризманн продолжит оправдывать доверие, как он это делал и раньше. Это относится ко всей команде. На этот раз нам нужно забить на один гол больше, чем соперник», – сказал Симеоне.

Также наставник выделил в составе голландцев Люка де Йонга.

«Мы намерены сыграть по схеме 4-3-3, постараемся сделать так, чтобы сработали наши сильные стороны. ПСВ хорош на контратаках, команда играет в высоком темпе, удачно действуют игроки второй линии. Также ПСВ силен при стандартах. Де Йонг – ключевой игрок гостей, настоящий ориентир для всей команды».

Напомним, в первом матче команды голов не забили – 0:0. Игра «Атлетико» – ПСВ состоится во вторник, 15 марта. Начало – в 22:45.