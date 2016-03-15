Гвардиола: «Я завидую силе обороны «Ювентуса»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Наставник затруднился предположить, какую тактику выберет соперник.

«Чтобы ответить на такой вопрос, мне нужно залезть в голову Максу Аллегри. Конкретного ответа нет, «Юве» опасен в любом случае.

Я завидую силе их обороны, способности защищать результат даже вдесятером.

Для меня будет честью встретиться с Буффоном, но я надеюсь, что завтра мы забьем ему много!», – сказал Гвардиола.

Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Ответный матч состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.