Рыбус: «Не обсуждал с «Тереком» новый контракт, но и предложений нет никаких»

Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус пока не обсуждал с клубом возможности продления своего контракта. Соглашение между сторонами действует до июня 2016 года.

«Пока тишина. Насчет нового контракта не разговаривал, но и предложений нет никаких. Я стараюсь играть до конца, а после сезона уже посмотрим. Я не знаю, что со мной будет. В «Тереке» мне комфортно. Предложения зимой? Ничего такого серьезного не было. Я в Интернете больше читал об интересе к себе. Если было бы хорошее предложение, я хотел бы попробовать себя в Англии или Германии», - заявил Рыбус.