Аллегри продлил контракт с «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри продлит контракт с туринским клубом до лета 2019 года. Стороны уже достигли принципиальной договоренности и объявят об этом после ответного матча Лиги чемпионов против «Баварии».

Отметим, действующий контракт Аллегри рассчитан до лета 2017 года. Его зарплата составляет 3,5 миллиона евро за сезоне. По новому соглашению она поднимется до 4.5 миллиона евро.

Напомним, Аллегри возглавил «Юве» летом 2014 года и в первый сезон выиграл с командой Серию А и Кубок Италии, а также довел ее до финала Лиги чемпионов.