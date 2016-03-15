УЕФА назвал составы на матч «Манчестер Сити» - «Динамо»

Эксперты УЕФА назвали ориентировочные составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Динамо» (Киев), который состоится сегодня в 22:45.

По мнению специалистов, на поле «Этихад» в составе «Манчестер Сити» выйдут Харт, Санья, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Туре, Навас, Сильва, Стерлинг и Агуэро.

С первых минут в составе «Динамо» матч начнут Шовковский, Вида, Хачериди, Драгович, Антунеш, Велозу, Буяльский, Гармаш, Ярмоленко, Гусев и Теодорчик.

Отмечается, что в составе «горожан» из-за травм не сыграют Делф и де Брюйне, у киевлян - Рыбка, Рыбалка, Морозюк, Жуниор Мораэс, Петрович, Бурда, Данило Силва и Мякушко.

Два игрока «Динамо» рискуют из-за дисквалификации пропустить первый матч 1/4 финала, если команда попадет туда. На «карточках» висят Корзун и Буяльский.