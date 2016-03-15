«Манчестер Сити» - «Динамо». Онлайн-трансляция

«Манчестер Сити» практически решил исход противостояния с киевским «Динамо», обыграв бело-голубых на выезде со счетом 3:1. Для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов «горожанам» остались формальности - не проиграть с крупным счетом на своем поле.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Динамо». Начало в 22:45. Не пропустите!