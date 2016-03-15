«Атлетико» - ПСВ. Онлайн-трансляция

«Атлетико» и ПСВ оставили выяснение отношений на ответный матч, сыграв в Эйндховене вничью 0:0. С одной стороны, фаворит сегодня очевиден - хозяева поля. С другой, голландцы в этой Лиге чемпионов преподнесли немало сюрпризов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 22:45. Не пропустите!