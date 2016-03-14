Президент «Рубина»: «Лига чемпионов в Ростове – это задача Бердыева на сезон»

Президент «Рубина» Камиль Исхаков высказал свое мнение о наставнике «Ростова» Курбане Бердыеве, отметив, что специалист мог бы добиться успеха в абсолютно любом российском клубе, а для сборной России он и вовсе является идеальным тренером. Напомним, что Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001-го по 2013-й год, и дважды завоевывал с ним золотые медали национального первенства.

– Ростов-на-Дону уже грезит Лигой чемпионов и медалями. Это реально?

– Вполне. Курбан умеет не только работать, но и бороться, идти через трудности к цели. Для него такая ситуация, – вызов, которому он рад.

– Бердыеву уже пророчат место главного тренера «Зенита» после вероятного ухода Андре Виллаш-Боаша. Как считаете, он согласится переехать в Питер?

– Такой поворот не исключен. Но надо понимать, что просто так Курбан куда-то, ради работы, не пойдет и дело свое не бросит. В «Ростове» у него сегодня есть большое дело и этот город ему не чужой. Он там играл, отслужив срочную службу.

– Бердыев мог бы работать в Москве? Его якобы звали спартаковцы и «Локомотив»…

– Если Курбана не дергать по пустякам, не лезть по мелочам в его работу, не ходить из любопытства на его тренерскую кухню, он может с успехом работать в любом клубе России. Но ему нужен вызов и доверие. А вообще, он идеальный тренер для сборной России.

– И все-таки: может Бердыев привести «Ростов» к титулу?

– Для него, уверен, Лига чемпионов в Ростове – это задача на сезон. А будет он в итоге первым или нет, гадать глупо. Но пойдет в любом случае до конца, и я не думаю, что такая задача ему не по силам. Бердыев – это всегда серьезно и основательно.