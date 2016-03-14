РФПЛ. «Динамо» уступило «Тереку»

В заключительном поединке 20-го тура РФПЛ «Динамо» на своем поле с минимальным счетом уступило «Тереку». Единственный мяч на свой счет записал форвард грозненцев Магомед Митришев.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Митришев, 68.

Динамо: Шунин (к), Козлов (Живоглядов, 60), Губочан, Холмен, Ещенко, Соснин (Денисов, 78), Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев, Бечирай.

Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айсатти, Семенов, Иванов (к), Кузяев, Уилкшир (Кен, 85), Грозав (Плиев, 90+1), Рыбус, Митришев (Лебеденко, 84).

Предупреждения: Губочан, 80 – Митришев, 80; Иванов, 83.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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