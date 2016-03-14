РФПЛ. «Динамо» уступило «Тереку»

В заключительном поединке 20-го тура РФПЛ «Динамо» на своем поле с минимальным счетом уступило «Тереку». Единственный мяч на свой счет записал форвард грозненцев Магомед Митришев.
Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур
Динамо (Москва) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Митришев, 68.
Динамо: Шунин (к), Козлов (Живоглядов, 60), Губочан, Холмен, Ещенко, Соснин (Денисов, 78), Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев, Бечирай.
Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айсатти, Семенов, Иванов (к), Кузяев, Уилкшир (Кен, 85), Грозав (Плиев, 90+1), Рыбус, Митришев (Лебеденко, 84).
Предупреждения: Губочан, 80 – Митришев, 80; Иванов, 83.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Источник: Бомбардир.ру