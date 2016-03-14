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РФПЛ. «Динамо» уступило «Тереку»

14 марта 2016, 20:50
15

В заключительном поединке 20-го тура РФПЛ «Динамо» на своем поле с минимальным счетом уступило «Тереку». Единственный мяч на свой счет записал форвард грозненцев Магомед Митришев.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Митришев, 68.

Динамо: Шунин (к), Козлов (Живоглядов, 60), Губочан, Холмен, Ещенко, Соснин (Денисов, 78), Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев, Бечирай.

Терек: Городов, Родолфо, Адилсон, Айсатти, Семенов, Иванов (к), Кузяев, Уилкшир (Кен, 85), Грозав (Плиев, 90+1), Рыбус, Митришев (Лебеденко, 84).

Предупреждения: Губочан, 80 – Митришев, 80; Иванов, 83.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
Комментарии (15)
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18JG
1457978070
Д-днище.
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APchelov
1457978427
Ну что, кто там Динамо авансы раздавали? Убогий клуб. Для Москвы и трёх клубов достаточно. Кобелев - тренер уровня Радимова, Карпина, может, и Аленичевв. ФНЛ - их планка пока. Да и состав в Динамо - не бойцы, а так... погулять вышли )
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rusti2006
1457978502
Молодцы! Поздравляю всех болельщиков Терека!
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Gersan85
1457979178
Рад за Терек
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Tri
1457979578
Шунин - феерическое говно)))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457981372
Система "Зима-зима" убивает футбол в России.
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ФК Зенит всея Руси
1457982988
Терек собирается в еврокубки. А при случае будет и в призёры целиться. Никто не гарантировал, что все лидеры возьмут все свои очки не оступаясь. Динамо конечно это хохма. Пятое колесо, самое в Москве последнее и бесполезное. Закрыть и забыть, а ресурсы отдать более успешному клубу вроде ЦСКА, чтобы усилили состав и успешнее бились в ЛЧ.
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ФК Зенит всея Руси
1457983458
Удивительный в целом тур получился. Из первой восьмёрки семь клубов одержали победы. Не часто такое бывает.
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Вомбат
1457985818
В Тереке подкупает игровая дисциплина и бережная работа с мячом - игроки уважают мяч, и стараются именно играть в пас, а не перебрасываться мячом. Это тренерская команда: Рахимов - тренер уровня Черчесова и Слуцкого, очень недооцененный и у нас и в мире. Но вообще-то Терек - команда не для еврокубков, состав слабоват. Место 6-8 - это для Терека Рахимова (без него боролись бы за выживание).
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MirOb1
1458014349
С победой Терек!!!
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