Булыкин: «Думаю, «Динамо» обыграет «Терек»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин сделал свой прогноз на предстоящий матч 20-го тура РФПЛ «Динамо» — «Терек». Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало матча в 19:00 по мск.

«Фаворитом в сегодняшнем матче считаю «Динамо», хотя им будет непросто. Бело-голубые играют дома, и им нужны очки. Грозненцы сейчас в хорошей форме, но подопечные Кобелева при своих болельщиках должны найти в себе силы обыграть «Терек». В «Динамо» есть футболисты, которые могут повести за собою команду и показать личным примером, что нужно делать. Их мало, но состав сейчас строится.

Бечирай может показать хороший футбол, а травмы ключевых игроков и возможность закрепиться в основном составе должны еще больше его стимулировать к результативным действиям. Будем надеяться, что если Фатос выйдет на поле, то принесет пользу команде. Думаю, матч завершится победой «Динамо» со счетом 2:1», — сказал Булыкин.