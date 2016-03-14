Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Булыкин: «Думаю, «Динамо» обыграет «Терек»

14 марта 2016, 14:11
7

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин сделал свой прогноз на предстоящий матч 20-го тура РФПЛ «Динамо» — «Терек». Напомним, что встреча состоится сегодня. Начало матча в 19:00 по мск.

«Фаворитом в сегодняшнем матче считаю «Динамо», хотя им будет непросто. Бело-голубые играют дома, и им нужны очки. Грозненцы сейчас в хорошей форме, но подопечные Кобелева при своих болельщиках должны найти в себе силы обыграть «Терек». В «Динамо» есть футболисты, которые могут повести за собою команду и показать личным примером, что нужно делать. Их мало, но состав сейчас строится.

Бечирай может показать хороший футбол, а травмы ключевых игроков и возможность закрепиться в основном составе должны еще больше его стимулировать к результативным действиям. Будем надеяться, что если Фатос выйдет на поле, то принесет пользу команде. Думаю, матч завершится победой «Динамо» со счетом 2:1», — сказал Булыкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REDWHITE_
1457955379
обыграют
Ответить
Dammit
1457960571
Терек в неплохой форме,Динамо наоборот. Скорее всего ничья, хотя всякое может быть
Ответить
APchelov
1457964004
Ага! Конечно ))) Динамо - это полный отстой
Ответить
Aztec58
1457964026
Очень хочется верить. Но Терек - это, как правило, не только футбол, ага.
Ответить
Freddi555
1457976021
ничейку сгоняют, судя по игре !
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
2
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
1
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
1
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
109
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
Вчера, 19:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+