«СКА-Энергия» вернет себе историческое название

Руководство «СКА-Энергии» приняло решение со следующего сезона вернуть команде историческое название – СКА.

В 2016-м году клубу из Хабаровска исполнится 70 лет.

«Приставка «Энергия» сегодня уже не несет справедливой смысловой нагрузки. Это название не оправдало себя, так как энергетики, которые раньше денежно подпитывали команду, сегодня категорически отказываются это делать. Поэтому в наших ближайших планах завершить процедуру возвращения клубу исторического названия — СКА», - сказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев.