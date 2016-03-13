Виллаш-Боаш: «Зенит» одержал очень важную победу с точки зрения турнирной борьбы»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ над «Рубином» (4:2).

– «Зенит» провел очень яркий, но противоречивый матч. Есть ощущение, что команда по-прежнему в поисках баланса. Если это так, то когда вы планируете его найти?

– Не согласен. Мы очень хорошо играли, создали 20 моментов для взятия ворот. Вы постоянно почему-то задаете такие вопросы – вот и сегодня первый вопрос негативный. Мы одержали очень важную победу с точки зрения турнирной борьбы, мы в шести очках от лидера – еще есть шансы бороться за чемпионство. Нам еще играть и с «Ростовом», и с ЦСКА. Еще есть шансы.