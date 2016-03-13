Сафонов: «Зениту» будет тяжело с «Рубином» после «Бенфики»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 20 тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Рубином» успех со счетом (1:0) будут праздновать сине-бело-голубые.

«Будет петербуржцам тяжело после «Бенфики», меньше времени останется на восстановление, но при своих болельщиках надо брать три очка. В прошлом туре сине-бело-голубые потеряли баллы в Краснодаре, а теперь уже таких осечек делать нельзя», - сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».